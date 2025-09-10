HABER

Balıkesir 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve rüzgârlı olacak.

Balıkesir 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve rüzgârlı olacak. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 19°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6.33 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

11 Eylül Perşembe günü hava açık geçecek. Gündüz sıcaklık 30°C, gece ise 17°C civarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6.33 km hızla esecek. Nem oranı %39 olarak öngörülüyor.

12 Eylül Cuma günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 29°C, gece ise 19°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 8.48 km hızla esecek. Nem oranı ise %45 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gerekir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücut ısısını dengede tutacaktır.

Rüzgârın kuzeydoğu ve kuzey yönlerinden esmesi, deniz kenarındaki denizciler ve balıkçılar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Rüzgâr hızının artması, deniz koşullarını zorlaştırabilir. Bu nedenle, denizle ilgili plan yaparken hava durumunu yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

hava durumu Balıkesir
