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Balıkesir 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 32°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Balıkesir 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında beklenmektedir. Rüzgarsız ve açık bir hava hakim olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 11 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olacaktır. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları yine 32°C, gece sıcaklıkları 19°C civarında olacak. 13 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece sıcaklıklarının ise 18°C olması öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratmaktadır.

Sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermek önemlidir. Bol sıvı tüketmek ve güneş çarpmasına karşı tedbirli olmak gerekmektedir. Ayrıca, açık alanlarda çalışanların da bu koşullara uygun önlem alması önem taşımaktadır. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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