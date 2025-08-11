HABER

Balıkesir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 36°C'ye ulaşması bekleniyor.

Balıkesir 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 39°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. Nem oranı %33 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava açık ve güneşli olacak. 12 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 35°C, 13 Ağustos Çarşamba günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 18-20°C arasında değişecek.

Ağustos ayı boyunca Balıkesir'de ortalama sıcaklıklar 24.7°C, en düşük sıcaklıklar 19.2°C, en yüksek sıcaklıklar ise 30.7°C olarak kaydediliyor. Bu dönemde yağış miktarı 10 mm civarında, nem oranı ise %56 seviyesindedir.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, serin ortamlarda bulunulmalıdır.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi, deniz kenarlarında denizciler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir. Deniz aktivitelerine katılmadan önce hava koşulları kontrol edilmelidir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve pisliklerin gözlere zarar vermemesi için koruyucu gözlük kullanılması önerilir.

Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler.

