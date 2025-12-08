Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber

Olay, Suruç ilçesine bağlı bağlı Yıldırım Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahalle Muhtarı Abdülkadir Fırat’ın eşi Emine Fırat (44), henüz bilinmeyen bir nedenle evinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Fırat, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fırat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Fırat’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır