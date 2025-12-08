HABER

Van’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü

Van’da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Van’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü

Van’ın doğusunda yükselen 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nın güneydoğu kesiminde etkili olan kar yağışı, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte yüksek kesimler kış manzarasına kavuşurken, çevrede oluşan sis ve bulut geçişleri de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının kısa sürede artmaya başladığı bölgede hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Kent merkezine uzak olmasına rağmen Erek Dağı eteklerinde oluşan beyaz örtü, kış mevsiminin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Van’da küçükbaş hayvanlar kar altında otladı
Van’ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlar dağlık alanlarda otlatılmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde sürülerini yaylaya çıkaran çobanlar, karla kaplanan meralarda hayvanların yiyecek bulabildiğini belirtti.

