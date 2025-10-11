HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Ekim 2025'ten 14 Ekim 2025'e kadar hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk gün hafif çiseleyen yağmurlar beklenirken, sonraki günler orta şiddette yağmur görülecek. Sıcaklık 10.6°C ile 23.9°C arasında değişecek. Güneşli günler, açık hava etkinlikleri için fırsat sunacak. Ancak, yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, seyahat planlarınızda dikkate alınmalı. Açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmayı unutmayın.

Balıkesir 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ile geçecektir. Sıcaklık 16.1°C ile 22.3°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 19.1°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %83, rüzgar hızı 8.2 km/h ve basınç seviyesi 992.3 mb'dir. Gün doğumu 07:14, gün batımı ise 18:35’tir.

12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu orta şiddetli çiseleyen yağmurlar şeklinde olacaktır. Sıcaklık 16.8°C ile 22.9°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 18.1°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %88, rüzgar hızı 13.4 km/h ve basınç seviyesi 1004.9 mb'dir. Gün doğumu 07:18, gün batımı 18:38’dir.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacaktır. Sıcaklık 11.1°C ile 22.6°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 15.6°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %73, rüzgar hızı 6.5 km/h ve basınç seviyesi 1000.3 mb'dir. Gün doğumu 07:13, gün batımı 18:34’tür.

14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu yine güneşli ve açık olacaktır. Sıcaklık 10.6°C ile 23.9°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 16°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %72, rüzgar hızı 6.5 km/h ve basınç seviyesi 1000.3 mb'dir. Gün doğumu 07:13, gün batımı 18:34’tür.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlamalarınızı yaparken esnek olmalısınız. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmalısınız. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. Yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmanız önerilir. Trafik durumunu önceden kontrol etmekte fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca kişi eleştirmişti! 'Çok sövmüştünüz' diyerek son halini gösterdiMilyonlarca kişi eleştirmişti! 'Çok sövmüştünüz' diyerek son halini gösterdi
Yavaş'a soruşturma talebi! Tepkiler çığ gibi büyüdüYavaş'a soruşturma talebi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.