Balıkesir 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ile geçecektir. Sıcaklık 16.1°C ile 22.3°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 19.1°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %83, rüzgar hızı 8.2 km/h ve basınç seviyesi 992.3 mb'dir. Gün doğumu 07:14, gün batımı ise 18:35’tir.

12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu orta şiddetli çiseleyen yağmurlar şeklinde olacaktır. Sıcaklık 16.8°C ile 22.9°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 18.1°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %88, rüzgar hızı 13.4 km/h ve basınç seviyesi 1004.9 mb'dir. Gün doğumu 07:18, gün batımı 18:38’dir.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacaktır. Sıcaklık 11.1°C ile 22.6°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 15.6°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %73, rüzgar hızı 6.5 km/h ve basınç seviyesi 1000.3 mb'dir. Gün doğumu 07:13, gün batımı 18:34’tür.

14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu yine güneşli ve açık olacaktır. Sıcaklık 10.6°C ile 23.9°C arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık 16°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %72, rüzgar hızı 6.5 km/h ve basınç seviyesi 1000.3 mb'dir. Gün doğumu 07:13, gün batımı 18:34’tür.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlamalarınızı yaparken esnek olmalısınız. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmalısınız. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. Yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmanız önerilir. Trafik durumunu önceden kontrol etmekte fayda vardır.