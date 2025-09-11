Balıkesir 11 Eylül Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 17°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %39. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 6.33 km hızla esecek. Yağış ihtimali %0.

12 Eylül Cuma günü hava az bulutlu. Sıcaklık 29°C civarında olacak, gece ise 19°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden, saatte yaklaşık 8.48 km hızla esecek. 13 Eylül Cumartesi günü hava kapalı. Sıcaklık 28°C civarında, gece de yine 19°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden, saatte yaklaşık 9.79 km hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka, güneş kremi ve bol su bulundurulmalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.