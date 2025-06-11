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Balıkesir 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 11 Haziran Çarşamba hava durumu gündüz 26°C, gece ise 15°C olacak.

Balıkesir 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu gündüz 26°C, gece ise 15°C olacak. Hava açık kalacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C, gece sıcaklığı ise 16.3°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve açık olacak. 12 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava yağmurlu olacak. 13 Haziran Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 27°C, gece 15°C olacak. O gün hava açık kalacak. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 16°C olacak ve hava yine açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek iyi bir seçimdir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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