Balıkesir 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Balıkesir'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 20°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'in Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 29.7°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 13, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde, gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında olacaktır. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük olacaktır.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları, bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, güneşe maruz kalınan süreler sınırlanmalı, uygun koruyucu giysiler giyilmeli ve bol su tüketilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen göstermelidir. Gerekli koruyucu ekipmanların kullanılması önemlidir.

Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 tarihinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu durum, bölgedeki yapıların dayanıklılığını ve olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmayı önemli kılmaktadır. Deprem sonrası oluşabilecek hasarlara karşı dikkatli olunmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

