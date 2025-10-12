Balıkesir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir gökyüzü ile geçecek. Sıcaklık en düşük 13.5°C, en yüksek ise 17.5°C olacak. Hissedilen sıcaklık 16.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %90 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/h olacak. Basınç seviyesi ise 996.8 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 18:34'tür.

Hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13.4°C ile 17.4°C arasında değişecek. 14 Ekim Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 12.7°C ile 20.3°C arasında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalıdır. Yağmurlu günlerde etkinlikleri kapalı alanlara kaydırmak iyi bir tercih olabilir. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi ekipmanları yanınıza almayı unutmayın. Yüksek nem oranı sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırabilir. Yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmalı ve trafik durumunu önceden kontrol etmelisiniz.