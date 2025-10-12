HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Ekim 2025'te hava durumu hafif yağmur ve parçalı bulutlarla geçecek. Sıcaklık 13.5°C ile 17.5°C arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 16.5°C olacak. 13 Ekim'den itibaren hava kapalı ve bulutlu iken, 14 Ekim'de sıcaklık 12.7°C ile 20.3°C arasında değişecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken, değişken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Güvenli seyahat için trafik durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

Balıkesir 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir gökyüzü ile geçecek. Sıcaklık en düşük 13.5°C, en yüksek ise 17.5°C olacak. Hissedilen sıcaklık 16.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %90 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/h olacak. Basınç seviyesi ise 996.8 mb olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 18:34'tür.

Hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13.4°C ile 17.4°C arasında değişecek. 14 Ekim Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 12.7°C ile 20.3°C arasında seyredecek. 15 Ekim Çarşamba günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalıdır. Yağmurlu günlerde etkinlikleri kapalı alanlara kaydırmak iyi bir tercih olabilir. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi ekipmanları yanınıza almayı unutmayın. Yüksek nem oranı sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırabilir. Yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmalı ve trafik durumunu önceden kontrol etmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakMısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Muğla'da sabaha karşı korkutan deprem!Muğla'da sabaha karşı korkutan deprem!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.