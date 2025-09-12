HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava az bulutlu.

Balıkesir 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava az bulutlu. Sıcaklık 29°C ile 19°C arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden, 8.48 km/s hızında esecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor.

13 Eylül Cumartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 28°C ile 19°C arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden, 9.79 km/s hızında esecek. Nem oranı ise %53 civarında bekleniyor.

14 Eylül Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30.1°C ile 22.2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Kapalı ve parçalı bulutlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar vardır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyorBüyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor
Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntüler...

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Hain, videolardan cesaret alıp İzmir sokaklarında keşfe çıktı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Galatasaray'da transferin son günü vedalar günü...

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.