Balıkesir 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava az bulutlu. Sıcaklık 29°C ile 19°C arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden, 8.48 km/s hızında esecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor.

13 Eylül Cumartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 28°C ile 19°C arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden, 9.79 km/s hızında esecek. Nem oranı ise %53 civarında bekleniyor.

14 Eylül Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30.1°C ile 22.2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Kapalı ve parçalı bulutlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar vardır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.