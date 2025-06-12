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Balıkesir 12 Haziran Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Balıkesir 12 Haziran Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında tahmin edilmektedir. Bu tarihten sonraki günlerde hava koşulları daha elverişli hale gelecek. 13 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı yine 27°C, gece sıcaklığı 15°C olarak öngörülüyor. 14 Haziran Cumartesi günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 15 Haziran Pazar günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 16°C olarak beklenmektedir.

12 Haziran'da beklenen yağmurlu hava koşulları nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalıdır. Yağmurluk veya şemsiye gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabileceğinden, trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların lastiklerinin uygun durumda olması da gereklidir.

13 Haziran ve sonraki günlerde hava koşullarının uygun hale gelmesiyle açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam oluşacaktır. Güneş ışınları daha yoğun olabilir. Bu nedenle, güneşe maruz kalma süresi uzadığında güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafet seçmek önemlidir.

12 Haziran'da yağmurlu hava koşulları nedeniyle gerekli önlemleri alarak, 13 Haziran ve sonraki günlerde daha keyifli ve güvenli bir şekilde açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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