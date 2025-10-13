HABER

Balıkesir 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C civarında, akşam ise 16°C'ye düşmesi bekleniyor. 14 Ekim Salı günü 20°C gündüz sıcaklığı, gece ise 11°C olması tahmin ediliyor. Ayrıca, yağmur ihtimali mevcut. Bu süreçte hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, su geçirmez kıyafetler giymek ve trafik koşullarına dikkat etmek önemlidir. Hava durumu planlarınızı etkileyecektir.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %75, akşam ise %71 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati 18:33 olarak hesaplandı.

14 Ekim Salı günü gündüz sıcaklığının 20°C olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının ise 11°C olması bekleniyor. Bu tarihte yağmur olasılığı mevcut. 15 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 20°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. Yağmurlu hava koşulları bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığının 20°C, gece sıcaklığının 11°C olması öngörülüyor. Hava koşullarının bulutlu olması muhtemel.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir; dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmek gerekir. Hava koşullarına göre plan yaparak olumsuz etkilerden kaçınabilirsiniz.

