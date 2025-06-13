Balıkesir 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, gündüz saatlerinde 27°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında olacak. Hava açık kalacak. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 15 Haziran Pazar günü gündüz 27°C, gece 16°C olarak tahmin ediliyor. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde Balıkesir'de hava genellikle açık ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gün içinde güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunurken şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Evde kalınması gereken saatlerde, serin ortamlarda bulunmak rahatlama sağlayacaktır. Klima veya vantilatör kullanmak da faydalıdır. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski arttığı için gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yiyeceklerin uygun koşullarda saklanması önemlidir.

Balıkesir'de 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında hava açık ve sıcak olacak. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.