HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 14 Ekim Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında değişecekken, nem oranı %83 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 7.7 km/h tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli, 16 Ekim Perşembe günü ise hafif yağmur bekleniyor. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

Balıkesir 14 Ekim Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Balıkesir'de 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %83 olacaktır. Rüzgar hızı ise 7.7 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati 18:30'dur.

15 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecektir. 16 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişecektir. 17 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 16 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklendiğinden, yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgar hızı hafif olacağı tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sonuç olarak, 14 Ekim Salı günü Balıkesir'de açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyorJandarma düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor
Nevşehir’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındıNevşehir’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.