Balıkesir 14 Ekim Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 13°C ile 23°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %83 olacaktır. Rüzgar hızı ise 7.7 km/h olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati 18:30'dur.

15 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecektir. 16 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişecektir. 17 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 16 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklendiğinden, yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgar hızı hafif olacağı tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sonuç olarak, 14 Ekim Salı günü Balıkesir'de açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.