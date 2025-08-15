Balıkesir 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 21°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 16 Ağustos Cumartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık 34°C civarında olacak. 17 Ağustos Pazar günü de hava açık kalacak ve sıcaklık 32°C seviyesinde olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak gereklidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir. Sıcak hava dalgasının devam edeceği günlerde, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar sağlık durumlarını yakından takip etmelidir. Gerekirse tıbbi yardım almak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşımdır.