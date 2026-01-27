HABER

Samsung tanıttı! Bu telefon sınırlı sayıda üretilecek ama satışa sunulmayacak

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları yaklaşırken Samsung, Galaxy Z Flip7'nin özel bir versiyonunu olan Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition'ı tanıttı. Bu telefon turnuvalara katılan tüm sporculara hediye edilecek ancak resmi olarak satılmayacak.

Enes Çırtlık

Samsung, on yıllardır Olimpiyatların resmi ortağı ve sponsoru konumunda. Geleneğinin bir parçası olarak şirket, her Olimpiyat Oyunları için amiral gemisi akıllı telefonlarından en az birinin özel sürümünü (special edition) piyasaya sürmesiyle tanınıyor. Samsung'un Galaxy Z Flip7'nin özel bir sürümünü duyurmasıyla birlikte bu trend, Şubat 2026'da başlayacak olan Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ile devam edecek.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP7 OLYMPIC EDITION TANITILDI

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; yeni Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, 2025 model dikey katlanabilir akıllı telefonun sınırlı sayıda üretilen bir versiyonu. Galaxy Z Flip7'nin bu versiyonu altın bir çerçeveye ve mavi bir arka yüzeye sahip. Arka kısımda altın renginde hem Olimpiyat hem de Samsung logoları yer alıyor.

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, şeffaf manyetik bir kılıf da içeren özel bir kutuyla geliyor. Kılıfın üzerinde, köşeleri altın defne yapraklarıyla çerçevelenmiş mavi bir mıknatıs bulunuyor. Telefonda ayrıca özel duvar kağıtları, bir çeviri uygulaması ve sporcuların turnuva sırasında yararlı bulacağı resmi Olimpiyat Oyunları uygulaması gibi özel yazılım özellikleri de yer alıyor.

Ayrıca, sporcuların telefonlarının arka kısımlarını birbirine dokundurarak profillerini kolayca değiş tokuş etmelerini sağlayan bir "Galaxy Athlete Card" özelliği de var. Sporcu kartında sporcunun adı, fotoğrafı, ülkesi ve yarıştığı spor dalı yer alacak.

YAKLAŞIK 3.800 SPORCUYA DAĞITILACAK, RESMİ OLARAK SATILMAYACAK

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition resmi olarak satılmayacak. Bunun yerine Kış Olimpiyatları'ndaki 90 ülkeden yaklaşık 3.800 sporcuya dağıtılacak. Telefon, 100GB veri içeren bir 5G eSIM ile birlikte gelecek.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
