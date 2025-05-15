HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli geçecek.

Balıkesir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 23°C, gece saatlerinde ise 11°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek.

16 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü hava az bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve ılıman olması, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, 17 Mayıs Cumartesi günü beklenen yer yer sağanak yağışlar, açık hava planları olanların hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, bu tarihte dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Genel olarak, Mayıs ayı Balıkesir'de ılıman ve güneşli geçer. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları ortalama 23°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın %7'si kadar. Nem oranı %69 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle açık ve ılıman bir hava sunduğunu gösteriyor.

Balıkesir'de 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla hava durumu açık ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Ancak, 17 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar olabileceğinden, yanınızda uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Yola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareketYola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareket

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.