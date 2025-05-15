Balıkesir 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 23°C, gece saatlerinde ise 11°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek.

16 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü hava az bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve ılıman olması, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, 17 Mayıs Cumartesi günü beklenen yer yer sağanak yağışlar, açık hava planları olanların hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, bu tarihte dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Genel olarak, Mayıs ayı Balıkesir'de ılıman ve güneşli geçer. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları ortalama 23°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın %7'si kadar. Nem oranı %69 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle açık ve ılıman bir hava sunduğunu gösteriyor.

Balıkesir'de 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla hava durumu açık ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Ancak, 17 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar olabileceğinden, yanınızda uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var.