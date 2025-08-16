HABER

Balıkesir 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri, sıcaklıkların 33°C civarında olacağını göstermektedir.

Balıkesir 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri, sıcaklıkların 33°C civarında olacağını göstermektedir. Kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz koşullarına uygundur. Ayrıca, nem oranının yüksek olması tahmin edilmektedir.

17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 32°C civarında olacağı öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 18 Ağustos Pazartesi günü ise açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıkların bu gün 33°C'ye ulaşması tahmin edilmektedir. 19 Ağustos Salı günü, parçalı bulutlu bir hava ve 32°C civarında sıcaklıklar öngörülmektedir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranının fazlalığı nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Kuvvetli rüzgarların etkili olduğu günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Sıcak hava koşulları devam ederken, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların ise sulama sistemlerini düzenli kontrol etmeleri ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların hava durumunu yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak, olumsuz etkilerden korunmak açısından faydalıdır.

