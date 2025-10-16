Balıkesir 16 Ekim Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

16 Ekim 2025 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile başlayacak. Gün boyunca hava az güneşli hale gelecek. En yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 12°C civarında kalacak. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak ölçülecek. Basınç ise 1020 mb seviyelerinde seyredecek.

Cuma günü, 17 Ekim 2025, hava biraz daha bulutlu geçecek. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %66 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 15 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 18 Ekim 2025, hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %77 seviyelerine yükselecek. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirmeyi düşünüyorsanız, yağmurluk veya şemsiye almanız gerekebilir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek konforu artırabilir. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de iyi bir seçenektir.