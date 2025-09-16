HABER

Balıkesir 16 Eylül Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu şu şekilde olacak.

Balıkesir 16 Eylül Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Balıkesir'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu şu şekilde olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, gündüz 29°C, akşam 25°C ve gece 18°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar sırasıyla 17°C, 25°C, 21°C ve 16°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14-33 km hızla esecek. Nem oranı %40-78 arasında değişecek. Gün boyunca hava açık gelecek. Gün doğumu saati 06:50, gün batımı saati ise 19:16 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik olmayacak. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 30°C, 18 Eylül Perşembe günü 25°C, 19 Eylül Cuma günü 30°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 27°C olacak. Bu sürede hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmeye devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Rüzgar hızlarının zaman zaman 30 km/saatin üzerine çıkabileceği unutulmamalıdır. Özellikle açık alanlarda yapılacak etkinliklerde rüzgarın etkisinin dikkate alınması önemlidir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Günün en sıcak saatleri olan 12:00-15:00 arasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda vakit geçirmek veya kapalı mekanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda bol su tüketimi, güneş kremi kullanımı ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçan nesnelerin kontrol altında tutulması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

