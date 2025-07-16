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Balıkesir 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Balıkesir 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %32 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9.18 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 17 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 18 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 43°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlike arz edebilir.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından yararlıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Rüzgar hızlarının saatte 6.89 km ile 5.88 km arasında değişmesi bekleniyor. Düşük rüzgar hızları, hava sirkülasyonunun azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, serinlemek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek ya da gölgelik alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, kişisel sağlık ve konforu korumak için yukarıda belirtilen önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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