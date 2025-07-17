Balıkesir 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 39°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 19°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %16 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6.89 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklık 43°C'ye ulaşacak. 19 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 36°C seviyelerinde seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için tehlike oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından yararlıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Rüzgar hızları saatte 6.89 km ile 5.88 km arasında değişmesi bekleniyor. Düşük rüzgar hızları, hava sirkülasyonunu azaltabilir. Bu nedenle, serinlemek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek ya da gölgelik alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Kişisel sağlık ve konforu korumak için yukarıda belirtilen önlemleri almak önemlidir.