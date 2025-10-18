Balıkesir 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu, genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında. Gece sıcaklık 14°C'ye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 3-5 km/s arasında değişkenlik gösterecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurların görülebileceğini gösteriyor.

19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 17°C. Gece sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Yağış ihtimali %35 civarında. Rüzgar hızı 6-7 km/s arasında değişecek.

20 Ekim 2025 Pazartesi günü yağışların artması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C olacak. Gece sıcaklık 11°C’ye düşecek. Yağış ihtimali %100 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 2-3 km/s arasında olacaktır.

21 Ekim 2025 Salı günü hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklık 19°C. Gece sıcaklık 12°C olacak. Yağış ihtimali %67 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 3-4 km/s arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemlidir. Su geçirmez giysiler giymeniz ıslanmaktan koruyacaktır. Sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek önemlidir. Rüzgar hızı düşük bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Yağışların artması, trafik koşullarını da olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yol durumunu kontrol etmekte fayda var.