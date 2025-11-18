HABER

Balıkesir 18 Kasım Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 18 Kasım 2025'te hava durumu artan bulutlulukla geçecek. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %71 civarında olacak ve rüzgar saatte 4.9 km hızda esecek. Önümüzdeki günlerde hava kapalı, serin ve nemli kalacak. 19-21 Kasım tarihlerinde sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında farklılık gösterecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve ani hava değişimlerine hazır olmak önemli.

Ufuk Dağ

18 Kasım 2025 Salı günü Balıkesir'de hava durumu artan bulutlulukla geçecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü benzer koşullar devam edecek. Hava kapalı kalacak, sıcaklık 12°C ile 21°C arasında olacak. 21 Kasım Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 21°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle kapalı ve serin olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Nem oranı yüksek olacağı için sabah ve akşam saatlerinde uygun giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için koşullar uygun olabilir. Ancak hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız.

