Balıkesir 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

19 Haziran 2025 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak beklentide. Gündüz sıcaklığı 22,2°C. Gece sıcaklığı 16,8°C civarında olacak. Nem oranı %63. Rüzgar hızı ise saatte 22,3 km olarak tahmin ediliyor.

20 Haziran Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü orta kuvvetli yağmurlar görülecek. 22 Haziran Pazar günü ise yine ara ara şiddetli yağmurlar olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 22,7°C ile 23,3°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16,8°C ile 17,4°C arasında olacak. Nem oranı %57 ile %60 arasında. Rüzgar hızı saatte 20,9 km ile 22,7 km arasında tahmin ediliyor.

Yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle, açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.