Balıkesir 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 9°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım'da çok bulutlu bir hava, 21 Kasım'da tekrar bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava genellikle ılımandır ve yağış beklenmemektedir. Serin saatler için uygun kıyafet tercih edilmelidir.

Devrim Karadağ

Balıkesir'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olacaktır. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında olacak. Nem oranı %74, rüzgar hızı ise 4.3 km/saat tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında değişecektir. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 11°C arasında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü de çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 21°C ile 11°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağış beklenmemektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle sabah işe veya okula gidecekler için uygun bir üst katman giysi tercih edilebilir. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak yeterli olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için etkisi de minimaldir. Hava koşullarına uygun giyinerek rahat bir gün geçirebilirsiniz.

