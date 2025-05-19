Balıkesir 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11°C civarına düşecek. Bu tarihte yağış beklenmemektedir.

20 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının 24°C'ye yükselmesi bekleniyor. Açık hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 21 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 24°C civarında olacak. Aynı gün yağmurlu bir hava beklenmektedir. 22 Mayıs Perşembe günü de 24°C civarında sıcaklık bekleniyor. Bu günlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağmurlu günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Bu önlemler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmayın. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmak faydalı olacaktır. Günlük hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza olanak tanıyacaktır.