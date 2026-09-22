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Trump'tan İran'a yeşil ışık: "Koşullar uygunsa görüşelim"

Dünyanın gözü ABD'nin New York kentindeki BM Genel Kurulu'na çevrilirken Donald Trump'tan önemli bir açıklama geldi. İddiaya göre Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söyledi.

Trump'tan İran'a yeşil ışık: "Koşullar uygunsa görüşelim"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarına, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında "koşullar uygunsa" İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söylediği öne sürüldü.

"KOŞULLARIN UYGUN OLMASI"

CNN'in konuya yakın bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına "koşulların uygun olması" durumunda, İranlı yetkililer ile BM Genel Kurul toplantıları kapsamında görüşmek istediğini söyledi.

Trump tan İran a yeşil ışık: "Koşullar uygunsa görüşelim" 1

Yetkili, bu tarz bir toplantının, Trump'ın baş danışmanları ile İranlı yetkililer arasında da olabileceğini ancak şu anda planlanan bir toplantı olmadığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İranlı yetkililerin, bu tarz bir toplantıya açık olup olmadığı konusunda da bilgi vermedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran CNN abd trump
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