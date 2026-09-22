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Son dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Altaylı 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla tutuklandı.

Son dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı!

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.

Altaylı'nın ‘şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alındı.

TUTUKLANDI

Altaylı ifadesinin ardından "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.

Son gelişmeyle birlikte Altaylı tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enver Altaylı Kaşif Kozinoğlu
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