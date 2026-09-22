Son dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı!

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.
Altaylı'nın ‘şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alındı.
Altaylı ifadesinin ardından "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.
Son gelişmeyle birlikte Altaylı tutuklandı.
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