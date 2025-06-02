Balıkesir 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 2 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Bu sıcaklık değerleri, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 25.8°C, gece sıcaklığı ise 13.4°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 3 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı yine 25°C, gece sıcaklığı 13°C, hava parçalı bulutlu olacak. 4 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 13°C, hava yine parçalı bulutlu olacak. 5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 14°C, hava yağmurlu olacak. 6 Haziran Cuma günü de gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 14°C, hava yağmurlu olacak. Bu dönemde yağışların artması beklenmektedir.

Balıkesir'de Haziran ayında genellikle 4 yağmurlu gün ve 11 güneşli saat bulunmaktadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak ve araçların bakımını düzenli yapmak, olası kazaların önüne geçebilir. Sıcak günlerde bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak, vücut sağlığınızı destekleyecektir.