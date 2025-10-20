Balıkesir 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 13°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %86, gündüz %51, akşam %77 ve gece %85 civarında olacak.

21 Ekim 2025 Salı günü hava biraz daha serinleşecek. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %91, gündüz %79, akşam %79 ve gece %79 civarında olacak.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava daha da serin olacaktır. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 13°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %77 civarında kalacaktır.

23 Ekim 2025 Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %77 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek, vücut direncini artıracaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirilecektir.