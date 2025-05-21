Balıkesir 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu geçecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C, gece saatlerinde ise 12°C civarında olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumunun tahminleri şu şekildedir. 22 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu, 23 Mayıs Cuma günü açık, 24 Mayıs Cumartesi günü ise yağmurlu beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak gerekmektedir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların bakımına özen gösterilmelidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir.

Balıkesir'in Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 17.6°C, minimum sıcaklıkları 11.9°C ve maksimum sıcaklıkları 23.2°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 43 mm, nem oranı ise %62'dir. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Balıkesir'de Mayıs ayı boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde gerekli önlemleri almak gerekir. Sıcak günlerde güneşten korunmak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek için gereklidir.