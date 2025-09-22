Balıkesir 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 14°C ile 31°C arasında değişecek. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Salı günü sıcaklıklar 15°C ile 32°C arasında olacak. Çarşamba günü ise sıcaklık 14°C ile 30°C arasında seyredecek. Perşembe günü hava sıcaklıkları 15°C ile 27°C arasında tahmin ediliyor. Cuma günü ise 14°C ile 25°C arasında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanabilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiğini unutmamak gerekir. Bu saatlerde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa korunmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı riskler ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için soğuk hava koşulları tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olması önemlidir. Uygun şekilde giyinmeleri gerekir. Gün içinde bol su içmek de vücudun nem dengesini korumaya yardımcı olacaktır.

Belirtilen tarihlerde Balıkesir'de hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları görülebilir. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun önlemler almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.