Balıkesir 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olması bekleniyor. Yağış olasılığı %20. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

23 Haziran Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. Yağış olasılığı %5, rüzgar hızı 9 km/saat olarak öngörülüyor. 24 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 18°C olması bekleniyor. Yağış olasılığı %20, rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

25 Haziran Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 18°C olacak. Yağış olasılığı yine %20, rüzgar hızı 7 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve yağış olasılığının yükselmesi bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bol su tüketilmelidir. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.