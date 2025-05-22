Balıkesir 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, hava durumu parçalı az bulutlu. Sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde. Rüzgar hızı yaklaşık 5.62 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

23 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgarın hızı 14.05 km/saat civarında olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü ara ara şiddetli yağmurlar görülebilir. Sıcaklık 12°C ile 24°C arasında olacak. Rüzgar hızı 18.0 km/saat olarak tahmin ediliyor. 25 Mayıs Pazar günü de ara ara şiddetli yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 13.2°C ile 24.3°C arasında olacak. Rüzgar hızı yine 18.0 km/saat civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yoğun yağış günlerinde trafikte dikkatli olunması gerekir. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Evde kalanlar için, nem oranının yüksek olduğu günlerde iç mekanların iyi havalandırılması önemlidir. Bu, rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olur.