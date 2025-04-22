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Balıkesir 22 Nisan Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu gündüz saatlerinde 18°C, gece saatlerinde ise 7°C civarında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu. Hafif yağış ihtimali mevcut. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18-19°C, gece sıcaklıkları ise 7-8°C civarında olacak.

Balıkesir 22 Nisan Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üst değiştirmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

Balıkesir'in Nisan ayındaki ortalama nem oranı %69'dur. Bu, hava koşullarının nemli olabileceğini gösterir. Nemden etkilenebilecek elektronik cihazlarınızı korumak için önlemler almanızda fayda var. Nemli hava koşulları alerjik reaksiyonları artırabilir. Alerjisi olanların gerekli ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle planlarınızı esnek tutmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Bu, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

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hava durumu Balıkesir
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