Balıkesir'de 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla dikkat çekiyor.

Balıkesir 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %27, akşam %30, gece ise %56 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32°C civarında ölçülecek. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 19°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar yine güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %27, akşam %30, gece %56 civarında kalacak.

Bu yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek cilt sağlığı için zararlı olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek, güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en sağlıklı yaklaşımdır.

