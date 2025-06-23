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Balıkesir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Haziran 2025 günü hava durumu parlak güneş ışığıyla birlikte olacak.

Balıkesir 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 23 Haziran 2025 günü hava durumu parlak güneş ışığıyla birlikte olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında bekleniyor. Yağış olasılığı %5. Bu, gün boyunca yağmur ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Rüzgarın hızı 21.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

24 Haziran Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 18°C olacak. Yağış olasılığı %20. Rüzgar hızı 21.2 km/saat olarak belirtiliyor. 25 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 18°C olacak. Yağış olasılığı yine %20. Rüzgar hızı 23.0 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Güneş ışınlarının etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara dikkat edilmelidir. Gün ortasında dışarıda bulunmanız gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca, bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamaya özen gösterin. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınarak vücudunuzun aşırı ısınmasını engelleyebilirsiniz. Evde kalacağınız zamanlarda perdeleri kapatarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Bu önlemler, yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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