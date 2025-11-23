Balıkesir 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %74 ile %97 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2,9 km/s ile 7 km/s olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 24 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava göreceğiz. 25 Kasım Salı günü artan bulutlarla birlikte hafif yağmur bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba sağanak yağışlar olması muhtemel. 27 ve 28 Kasım Perşembe ve Cuma günlerinde bulutlu, güneşli hava koşulları öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle 26 Kasım'daki sağanak yağışlar açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Dışarıda vakit geçireceğiniz günlerde uygun yağmurluk veya şemsiye almanız önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız. Hava sıcaklıkları 8°C ile 21°C arasında değişiyor. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gerekecek. Bu şekilde hem sıcak hem de soğuk havalarda rahat edersiniz. Sağlığınızı korumak da mümkün olacaktır.