HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Kasım 2025'te hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 21°C arasında değişirken, nem oranı %74 ile %97 arasında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 26 Kasım'da sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için yağmurluk ve şemsiye almak önemli. Hava sıcaklıkları ve nem, trafik koşullarını etkileyebilir. Kendinize uygun kıyafetleri seçip hazırlıklı olun.

Balıkesir 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %74 ile %97 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2,9 km/s ile 7 km/s olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 24 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava göreceğiz. 25 Kasım Salı günü artan bulutlarla birlikte hafif yağmur bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba sağanak yağışlar olması muhtemel. 27 ve 28 Kasım Perşembe ve Cuma günlerinde bulutlu, güneşli hava koşulları öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle 26 Kasım'daki sağanak yağışlar açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Dışarıda vakit geçireceğiniz günlerde uygun yağmurluk veya şemsiye almanız önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız. Hava sıcaklıkları 8°C ile 21°C arasında değişiyor. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gerekecek. Bu şekilde hem sıcak hem de soğuk havalarda rahat edersiniz. Sağlığınızı korumak da mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldiSıcaklar yerini şiddetli yağışa bırakıyor: Kar uyarısı da geldi
İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu! İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.