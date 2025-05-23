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Balıkesir 23 Mayıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 23 Mayıs Cuma hava durumu gündüz 24°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Balıkesir 23 Mayıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, gündüz 24°C, gece ise 12°C civarında olacak. Hava açık ve güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 27°C, 25 Mayıs Pazar günü ise 28°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. 26 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar için yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almayı unutmayın. Bu, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve temel önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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