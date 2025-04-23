Balıkesir 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 24 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 7°C olarak tahmin edilmektedir. 25 Nisan Cuma günü ise gündüz 19°C, gece 7°C civarında parçalı bulutlu bir hava durumu oluşacak. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkisiyle hava daha sıcak hissedilebilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri de önem taşır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekir.