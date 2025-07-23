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Balıkesir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Balıkesir 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 42°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 23°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 39°C, 25 Temmuz Cuma günü ise 37°C civarında olması öngörülüyor. Bu durum, Balıkesir'de sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı ve çevre koşulları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korur ve sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin daha dikkatli olmaları önemlidir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, enerji tüketimini artırarak elektrik kesintilerine yol açabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını minimumda tutmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski de artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak, yangın riskini azaltır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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