Balıkesir 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 31°C, gece ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %63, rüzgar hızı 20 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 28°C olacak. 26 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Hafta sonu 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günleri sıcaklıklar 24°C ile 22°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olabilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20°C ile 30°C arasında değişecek. Gündüzleri sıcak ve güneşli, geceleri serin hava bekleniyor.

Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Gündüz yüksek sıcaklıklar için bol su içmeye özen gösterin. Geceleri serin olabileceğinden yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. 29 Eylül Pazartesi günü beklenen yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmakta yarar var.