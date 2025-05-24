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Balıkesir 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Balıkesir'de hava durumu genellikle yağmurlu olacak.

Balıkesir 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarında, gece ise 11°C civarında bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 24°C, gece de 12°C olması öngörülüyor. Açık hava koşullarının hakim olacağı tahmin ediliyor. 26 Mayıs Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 13°C olacak. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yoğun yağışların olduğu günlerde, trafikte dikkatli olmak önemlidir. Mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Bu, hem güvenliğiniz hem de trafik yoğunluğunun azaltılması için önem taşır.

Gündüz sıcaklıklarının 24°C civarında, geceleri ise 11-13°C arasında değişmesi bekleniyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça dolaşabilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde serinlik olabileceğini unutmayın. Bu nedenle akşam planlarınız için bir ceket veya hırka almanız yararlı olacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken doğru bilgi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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