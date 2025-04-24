Balıkesir 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. Hava açık kalacak. 27 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve ılıman. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamak önemli. Bu nedenle, sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken ceket veya hırka bulundurmak faydalı olur. Güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş kremi kullanmayı da ihmal etmemek gerekir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlayanlar rahat edebilir. Rüzgar zaman zaman hafif esebilir. Bu yüzden rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edilebilir. Bu dönemde doğa yürüyüşleri veya piknik gibi etkinlikler için hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirmek önemlidir.

Balıkesir'de 24 Nisan 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için yine uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uygun kıyafetler seçilmeli ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.