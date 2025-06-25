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Balıkesir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile aydınlanacak.

Balıkesir 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile aydınlanacak. Gündüz sıcaklığı 30°C olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C civarlarında seyretmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %20 seviyelerinde. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte 15 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise %58 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 26 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 32°C'ye yükselecek. Yağış ihtimali %20 olarak tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü, artan bulutlarla birlikte yağış ihtimali %25'e çıkacak. 28 Haziran Cumartesi günü, hava tekrar güneşli olacak ve yağış ihtimali %5'e düşecek. 29 Haziran Pazar günü, çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Yağış ihtimali %10 seviyesinde kalacak. 30 Haziran Pazartesi günü, muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Yağış ihtimali %40 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek olacak. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkat edilmesi önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek avantaj sağlar. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, 30 Haziran Pazartesi günü olası sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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