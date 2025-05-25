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Balıkesir 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında bekleniyor.

Balıkesir 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 24°C, gece 13°C olacak. 27 Mayıs Salı günü gündüz 23°C, gece 13°C. 28 Mayıs Çarşamba günü ise gündüz 24°C, gece 13°C civarında bir hava bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Mayıs ayı boyunca Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklığı 17.6°C, gece sıcaklığı 11.9°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yağış miktarı 43 mm, nem oranı ise %62 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 5 olarak raporlanmıştır.

Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem var. Hava sıcaklıkları gündüz 24°C, gece 12-13°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır.

Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak, uygun kıyafetler giymek cilt sağlığı için önemlidir. Ayrıca, açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmek de vücudun su dengesini korur. Bu, sıcak havalarda oluşabilecek dehidrasyon riskini azaltır.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Planladığınız etkinliklerden önce güncel hava durumunu kontrol edin. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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