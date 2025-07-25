Balıkesir 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Temmuz 2025 Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 31°C, gece ise 19°C olacak. Hissedilen sıcaklık 24°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %58 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sabah 31°C, gece 19°C, 27 Temmuz Pazar günü sabah 31°C, gece 19°C, 28 Temmuz Pazartesi günü sabah 30°C, gece 19°C sıcaklıklar bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı %58-61 seviyelerinde olacak. Rüzgarın güneydoğu yönünden saatte 17-20 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle yaşlıların, kronik hastalığı bulunanların ve küçük çocukların sıcak hava koşullarına dikkat etmeleri önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması ve bol su tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden uzak durulması gerekmektedir. Uygun koruyucu önlemler alınması önemlidir. Sıcak hava dalgasının etkisiyle orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Bu önlemler, hem kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur hem de çevre güvenliğini sağlar.