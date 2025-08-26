Balıkesir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gündüz saatlerinde %66 civarında olacak. Gece sıcaklıkların 21°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 19°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %72 civarında olacak. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 21°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %66 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek, cilt sağlığı için zararlı olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği ve güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gerektiği önemlidir.