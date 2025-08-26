HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor.

Balıkesir 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Balıkesir'de 26 Ağustos 2025 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gündüz saatlerinde %66 civarında olacak. Gece sıcaklıkların 21°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 19°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %72 civarında olacak. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının 21°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %66 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek, cilt sağlığı için zararlı olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği ve güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gerektiği önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TLiPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL
İstanbul’da makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktuİstanbul’da makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.